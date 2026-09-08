Аксенов: В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека
8 сентября 202610:51
Юлия Савченко
Два человека погибли при очередной атаке ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен», - написал руководитель региона в мессенджере «Макс».
Аксенов подчеркнул, что после ЧП власти окажут необходимую помощь.
Ранее в Крыму в результате украинской воздушной атаки погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов, пишет Ura.ru.
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