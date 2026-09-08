Аксенов: В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека

Два человека погибли при очередной атаке ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку

«В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен», - написал руководитель региона в мессенджере «Макс».

Аксенов подчеркнул, что после ЧП власти окажут необходимую помощь.

Ранее в Крыму в результате украинской воздушной атаки погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеВСУКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры