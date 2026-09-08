Съезд с «Трассы»: Как аукнется топливному рынку коррупционный скандал в Подмосковье
Несмотря на задержание за хищение топлива совладельца компании «ЕвроТранс» Игоря Мартышова и банкротство компании-владельца АЗС «Трасса», ситуация вряд ли существенно скажется на топливном рынке, полагают эксперты.
По делу о хищении топлива у МВД России был задержан совладелец компании «ЕвроТранс», владеющей сетью АЗС «Трасса», Игорь Мартышов. О выявлении хищения моторного топлива заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие полагает, что с марта по сентябрь 2026 года было похищено 4,651 млн литров бензина АИ-92, 3,355 млн литров бензина АИ-95, 432,3 тысячи литров зимнего дизельного топлива и 324,4 тысячи литров летнего зимнего топлива на общую сумму по меньшей мере 100 млн рублей.
Отмечается, что топливо поставлялось по госконтракту для заправки служебного полицейского автотранспорта. По делу признано потерпевшим ГУ МВД по Московской области.
Кроме Мартышова, по словам Волк, фигурантами дела являются заместитель начальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Московской области полковник Алексей Суяров, глава отдела подполковник Анна Левина, а также трое подчиненных Мартышову топ-менеджеров.
Официальный представитель МВД России, Малькова, Суярова и Левину уволили из органов внутренних дел. Любопытно то, что уголовное дело возбудили 7 августа по заявлению Суярова, — об этом сообщили собеседники РБК. По словам следователя Мещанского районного суда, дело передали в Следственный департамент МВД 5 сентября, а срок расследования был продлен до 7 января 2027 года.
Накануне суд отправил под арест до 5 ноября Малькова, Суярова и Левину, ранее под стражу также заключили троих менеджеров «ЕвроТранса». О том, какая мера пресечения была избрана в отношении Мартышова, не сообщалось.
«ТРАССА» — ВСЕ?
Сеть АЗС «Трасса», оператором которой выступал «ЕвроТранс», занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС в Москве и Подмосковье. В нее входят 57 АЗС, фабрика-кухня, лаборатория контроля качества, бензовозный парк и нефтебаза.
Исходя из отчетности компании за 2025 год, доля Мартышова в уставном капитале — 44,1%, также среди собственников — Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко (по 7,62%), Олег Алексеенков (1,63%), на другие физические и юридические лица приходится 39,03%. Также в структуре управления компании три независимых директора, в том числе ректор РГСУ, член геральдического совета при президенте Андрей Хазин, свидетельствует сайт компании.
Вместе с тем вряд ли ситуация скажется на общем состоянии рынка, убежден источник РБК на топливном рынке. По его словам, прекращение работы сбытовых компаний влияет исключительно на «последнюю милю» доставки топлива. Кроме того, текущий топливный кризис может привести к череде слияний и поглощений в топливной отрасли, добавил он. Не стоит забывать и о том, что АЗС «Трасса» с начала топливного кризиса 2026 года фактически не работают, добавил другой источник.
По мнению зампреда наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, в ближайшее время вряд ли кто-то захочет выкупить активы «ЕвроТранса», поскольку объем судебных исков, предъявленных компании, составляет более 37 млрд рублей.
ЗАФИКСИРОВАЛИ ДЕФОЛТ
Сообщается также, что «ЕвроТранс» привлекал средства инвесторов и на рынке облигаций, и на рынке акций. Так, в ноябре 2023 года компания привлекла на Московской бирже 13,5 млрд рублей. По данным эмитента, покупателями акций стали клиенты АЗС «Трасса». Согласно заявлениям компании, планировалось, что деньги будут потрачены на модернизацию автозаправочных комплексов, наращивание сети АЗС и рост числа станций для зарядки электромобилей.
По данным Мосбиржи, в обращении у эмитента находятся семь выпусков биржевых облигаций и три выпуска корпоративных облигаций суммарным объемов 27,1 млрд рублей, а публичный долг, отмечает портал Cbonds, достиг 36,1 млрд рублей. Мосбиржа зафиксировала дефолт компании по всем биржевым облигациям 7 сентября, также было допущено несколько технических дефолтов с весны 2026 года, но покрыть долги компания так и не смогла, равно как и не получилось выкупить «народные» облигации.
Сложившаяся ситуация привлекла внимание Центробанка. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина еще в апреле в ходе пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке заявила, что регулятор задумался о донастройке механизма «народных» облигаций. Об обсуждении мер по донастройке инструмента в начале июня говорил и первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
По данным на 16:00 мск 7 сентября стоимость акции компании составляла порядка 29 рублей против 250 рублей в ноябре 2023 года.
Помимо частных инвесторов, у «ЕвроТранса» есть обязательства и перед крупными российскими банками. В частности, Сбербанк и банк «Россия» сообщали о намерении обратиться с иском о банкротстве «ЕвроТранса», однако сейчас соответствующих исков нет в картотеке арбитражных дел. Все бумаги «ЕвроТранса» оцениваются экспертами как содержащие повышенный риск для инвесторов.
По мнению председателя правления ассоциации инвесторов АВО Александра Беркунова, акции эмитента, вероятно, покажут минимальные уровни, сообщает РБК. Вместе с тем задержание руководителей не станет формальным поводом для ухода компаний с биржи: решение должна принять сама Московская биржа. Однако о делистинге ее может попросить сам эмитент, добавил Беркунов.
При этом в любом случае инвесторы в акции сохранят свою долю владения эмитентом, чего нельзя сказать о владельцах облигаций — их перспективы более неоднозначные, добавил он. «С высокой вероятностью эмитента ждут банкротные процедуры. Держатели долга будут в их рамках реализовывать свои права. Возвратность в такого рода историях как правило близка к нулю», — резюмировал Беркунов.
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