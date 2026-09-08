Накануне суд отправил под арест до 5 ноября Малькова, Суярова и Левину, ранее под стражу также заключили троих менеджеров «ЕвроТранса». О том, какая мера пресечения была избрана в отношении Мартышова, не сообщалось.

«ТРАССА» — ВСЕ?

Сеть АЗС «Трасса», оператором которой выступал «ЕвроТранс», занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС в Москве и Подмосковье. В нее входят 57 АЗС, фабрика-кухня, лаборатория контроля качества, бензовозный парк и нефтебаза.

Исходя из отчетности компании за 2025 год, доля Мартышова в уставном капитале — 44,1%, также среди собственников — Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко (по 7,62%), Олег Алексеенков (1,63%), на другие физические и юридические лица приходится 39,03%. Также в структуре управления компании три независимых директора, в том числе ректор РГСУ, член геральдического совета при президенте Андрей Хазин, свидетельствует сайт компании.

Вместе с тем вряд ли ситуация скажется на общем состоянии рынка, убежден источник РБК на топливном рынке. По его словам, прекращение работы сбытовых компаний влияет исключительно на «последнюю милю» доставки топлива. Кроме того, текущий топливный кризис может привести к череде слияний и поглощений в топливной отрасли, добавил он. Не стоит забывать и о том, что АЗС «Трасса» с начала топливного кризиса 2026 года фактически не работают, добавил другой источник.

По мнению зампреда наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, в ближайшее время вряд ли кто-то захочет выкупить активы «ЕвроТранса», поскольку объем судебных исков, предъявленных компании, составляет более 37 млрд рублей.

ЗАФИКСИРОВАЛИ ДЕФОЛТ

Сообщается также, что «ЕвроТранс» привлекал средства инвесторов и на рынке облигаций, и на рынке акций. Так, в ноябре 2023 года компания привлекла на Московской бирже 13,5 млрд рублей. По данным эмитента, покупателями акций стали клиенты АЗС «Трасса». Согласно заявлениям компании, планировалось, что деньги будут потрачены на модернизацию автозаправочных комплексов, наращивание сети АЗС и рост числа станций для зарядки электромобилей.

По данным Мосбиржи, в обращении у эмитента находятся семь выпусков биржевых облигаций и три выпуска корпоративных облигаций суммарным объемов 27,1 млрд рублей, а публичный долг, отмечает портал Cbonds, достиг 36,1 млрд рублей. Мосбиржа зафиксировала дефолт компании по всем биржевым облигациям 7 сентября, также было допущено несколько технических дефолтов с весны 2026 года, но покрыть долги компания так и не смогла, равно как и не получилось выкупить «народные» облигации.

Сложившаяся ситуация привлекла внимание Центробанка. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина еще в апреле в ходе пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке заявила, что регулятор задумался о донастройке механизма «народных» облигаций. Об обсуждении мер по донастройке инструмента в начале июня говорил и первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.