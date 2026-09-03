Правые силы выжмут из ситуации с беженцами в Сеуте все, чтобы набрать очки к выборам и потопить правительство Педро Санчеса. Об этом НСН рассказала старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.

Многотысячные акции в поддержку столкнувшейся с миграционным кризисом Сеуты прошли в Мадриде и других городах Испании. Об этом пишет агентство Reuters. Так, на плакатах протестующих можно было увидеть требования к властям «изгнать захватчиков», обращения к объединенной Европе с просьбой «спасти народ от правительства-предателя», а также призывы к премьер-министру Испании Педро Санчесу уйти в отставку. Черкасова раскрыла, что сейчас Санчес находится в крайне сложной ситуации.

«Правительство Педро Санчеса поставлено в очень сложное положение. Большая часть из 80 тысяч мигрантов уже ушла обратно в Марокко, но, тем не менее, 10-15 тысяч остается в Сеуте, а это очень много для очень маленького города. Этим людям нечего есть, негде спать, у них нет одежды. Этой проблемой очень умело пользуются правые силы. И Сеута, и Мелилья много лет возглавляются правыми правительствами. Как мы знаем, правительство Санчеса самое левое в Европе, и это идеологическая коллизия. Акции в Мадриде в основном организованы правыми силами, так как в 2027 году в Испании будут парламентские выборы. Другой вопрос, что если бы правые были у власти, я думаю, это все равно бы произошло», — рассказала она.

Также она раскрыла, что Сеуте необходима финансовая помощь, так как сейчас это уже общая европейская проблема.