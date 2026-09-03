Потопят Санчеса? Чем закончится кризис с мигрантами в Испании

Екатерина Черкасова заявила НСН, что Сеуте требуется серьезная финансовая помощь, к которой, вероятно, подключится Брюссель, а у военных сил, стянутых в регион, нет инструментов для урегулирования ситуации.

Правые силы выжмут из ситуации с беженцами в Сеуте все, чтобы набрать очки к выборам и потопить правительство Педро Санчеса. Об этом НСН рассказала старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.

Многотысячные акции в поддержку столкнувшейся с миграционным кризисом Сеуты прошли в Мадриде и других городах Испании. Об этом пишет агентство Reuters. Так, на плакатах протестующих можно было увидеть требования к властям «изгнать захватчиков», обращения к объединенной Европе с просьбой «спасти народ от правительства-предателя», а также призывы к премьер-министру Испании Педро Санчесу уйти в отставку. Черкасова раскрыла, что сейчас Санчес находится в крайне сложной ситуации.

«Правительство Педро Санчеса поставлено в очень сложное положение. Большая часть из 80 тысяч мигрантов уже ушла обратно в Марокко, но, тем не менее, 10-15 тысяч остается в Сеуте, а это очень много для очень маленького города. Этим людям нечего есть, негде спать, у них нет одежды. Этой проблемой очень умело пользуются правые силы. И Сеута, и Мелилья много лет возглавляются правыми правительствами. Как мы знаем, правительство Санчеса самое левое в Европе, и это идеологическая коллизия. Акции в Мадриде в основном организованы правыми силами, так как в 2027 году в Испании будут парламентские выборы. Другой вопрос, что если бы правые были у власти, я думаю, это все равно бы произошло», — рассказала она.

Также она раскрыла, что Сеуте необходима финансовая помощь, так как сейчас это уже общая европейская проблема.

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«Правительство Санчеса, конечно, нуждается финансах, чтобы оказать Сеуте помощь, потому что это гуманитарная катастрофа. Финансовую помощь окажет и Брюссель, потому что это общая проблема. Если эти люди попадут на континент, то они неизбежно проникнут и в другие страны Евросоюза. Что касается гуманитарной помощи, то туда, конечно, были направлены и продовольствие, и питьевая вода, и медикаменты. Медицинский центр при университете Сеуты оказывал очень эффективную помощь этим людям», — уточнила она.

По словам собеседницы НСН, пока что стянутые туда силы безопасности не могут никак урегулировать ситуацию, а, скорее, просто являются наблюдателями.

«Дело в том, что анклавы, как Сеута, очень беззащитные. Там были очень ограниченные полицейские силы. Сейчас туда введены войска, но они не могут применять силу в отношении мигрантов. В основном они просто стоят и наблюдают. Это, скорее, какие-то средства устрашения Марокко. Но они не разрешают ситуацию, потому что ее силовое решение в принципе невозможно. Другое дело, что местное население очень напугано. Очень многие рестораны, кафе, культурные учреждения просто закрыты, потому что там начались и грабежи, и нападения», — подытожила она.

Ранее Черкасова раскрыла НСН, что военное столкновение Испании и Марокко за Сеуту и Мелилью маловероятно, так как африканское государство будет действовать с позиции «мягкой силы», а Мадрид постарается урегулировать проблему дипломатическими мерами и уступками.

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ФОТО: AP/TASS
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