Потопят Санчеса? Чем закончится кризис с мигрантами в Испании
Екатерина Черкасова заявила НСН, что Сеуте требуется серьезная финансовая помощь, к которой, вероятно, подключится Брюссель, а у военных сил, стянутых в регион, нет инструментов для урегулирования ситуации.
Правые силы выжмут из ситуации с беженцами в Сеуте все, чтобы набрать очки к выборам и потопить правительство Педро Санчеса. Об этом НСН рассказала старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Многотысячные акции в поддержку столкнувшейся с миграционным кризисом Сеуты прошли в Мадриде и других городах Испании. Об этом пишет агентство Reuters. Так, на плакатах протестующих можно было увидеть требования к властям «изгнать захватчиков», обращения к объединенной Европе с просьбой «спасти народ от правительства-предателя», а также призывы к премьер-министру Испании Педро Санчесу уйти в отставку. Черкасова раскрыла, что сейчас Санчес находится в крайне сложной ситуации.
«Правительство Педро Санчеса поставлено в очень сложное положение. Большая часть из 80 тысяч мигрантов уже ушла обратно в Марокко, но, тем не менее, 10-15 тысяч остается в Сеуте, а это очень много для очень маленького города. Этим людям нечего есть, негде спать, у них нет одежды. Этой проблемой очень умело пользуются правые силы. И Сеута, и Мелилья много лет возглавляются правыми правительствами. Как мы знаем, правительство Санчеса самое левое в Европе, и это идеологическая коллизия. Акции в Мадриде в основном организованы правыми силами, так как в 2027 году в Испании будут парламентские выборы. Другой вопрос, что если бы правые были у власти, я думаю, это все равно бы произошло», — рассказала она.
Также она раскрыла, что Сеуте необходима финансовая помощь, так как сейчас это уже общая европейская проблема.
«Правительство Санчеса, конечно, нуждается финансах, чтобы оказать Сеуте помощь, потому что это гуманитарная катастрофа. Финансовую помощь окажет и Брюссель, потому что это общая проблема. Если эти люди попадут на континент, то они неизбежно проникнут и в другие страны Евросоюза. Что касается гуманитарной помощи, то туда, конечно, были направлены и продовольствие, и питьевая вода, и медикаменты. Медицинский центр при университете Сеуты оказывал очень эффективную помощь этим людям», — уточнила она.
По словам собеседницы НСН, пока что стянутые туда силы безопасности не могут никак урегулировать ситуацию, а, скорее, просто являются наблюдателями.
«Дело в том, что анклавы, как Сеута, очень беззащитные. Там были очень ограниченные полицейские силы. Сейчас туда введены войска, но они не могут применять силу в отношении мигрантов. В основном они просто стоят и наблюдают. Это, скорее, какие-то средства устрашения Марокко. Но они не разрешают ситуацию, потому что ее силовое решение в принципе невозможно. Другое дело, что местное население очень напугано. Очень многие рестораны, кафе, культурные учреждения просто закрыты, потому что там начались и грабежи, и нападения», — подытожила она.
Ранее Черкасова раскрыла НСН, что военное столкновение Испании и Марокко за Сеуту и Мелилью маловероятно, так как африканское государство будет действовать с позиции «мягкой силы», а Мадрид постарается урегулировать проблему дипломатическими мерами и уступками.
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