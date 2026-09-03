Новые мессенджеры от отечественных разработчиков вряд ли станут популярными даже внутри России — сначала они станут неким нишевым продуктом, например, в случае с Wildberries, а потом просто умрут, поскольку желающих вкладывать в них большие деньги не найдется. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

В России активно развиваются новые мессенджеры от отечественных разработчиков. О намерении запустить собственные проекты только в августе заявили Wildberries, Blink и Looky, сообщило издание «Коммерсантъ». Однако участники рынка предупреждают, что им будет тяжело конкурировать с национальным мессенджером Max. В частности, в начале августа Wildberries представил свой мессенджер WB Chat. Геллер усомнился, что новые проекты будут пользоваться успехом у россиян.

«Компании, запускающие свои мессенджеры, понимают, что рынок сейчас довольно свободный — иностранных мессенджеров нет, у Telegram частые проблемы, люди от этого устают, поэтому сейчас есть хоть какая-то возможность собрать более-менее значимую аудиторию именно для этих сервисов. В случае с Wildberries мессенджеры — это удобный инструмент, продукт для того, чтобы все лучше продавать свои товары, здесь появляется некий социальный аспект. Возможно, что этот мессенджер понравится пользователям, аудитория будет еще больше. В любом случае для Wildberries это такой внутренний инструмент, у них и так есть встроенный чат в приложении, это просто разворачивание его для массовой аудитории. Не думаю, что эти проекты станут успешными и глобальными даже внутри России. Это все очень сомнительно, но им кажется, что они готовы рискнуть деньгами, временем для того, чтобы попробовать в это поиграть», — сказал Геллер.