Разработчик сайта Кремля усомнился в успехе мессенджеров от Wildberries и Looky
Отечественные аналоги ряда популярных иностранных приложений, например, TilTok, не стали успешными в России, поскольку у их разработчиков недостаточно опыта и денег на маркетинг, сказал НСН Артем Геллер.
Новые мессенджеры от отечественных разработчиков вряд ли станут популярными даже внутри России — сначала они станут неким нишевым продуктом, например, в случае с Wildberries, а потом просто умрут, поскольку желающих вкладывать в них большие деньги не найдется. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
В России активно развиваются новые мессенджеры от отечественных разработчиков. О намерении запустить собственные проекты только в августе заявили Wildberries, Blink и Looky, сообщило издание «Коммерсантъ». Однако участники рынка предупреждают, что им будет тяжело конкурировать с национальным мессенджером Max. В частности, в начале августа Wildberries представил свой мессенджер WB Chat. Геллер усомнился, что новые проекты будут пользоваться успехом у россиян.
«Компании, запускающие свои мессенджеры, понимают, что рынок сейчас довольно свободный — иностранных мессенджеров нет, у Telegram частые проблемы, люди от этого устают, поэтому сейчас есть хоть какая-то возможность собрать более-менее значимую аудиторию именно для этих сервисов. В случае с Wildberries мессенджеры — это удобный инструмент, продукт для того, чтобы все лучше продавать свои товары, здесь появляется некий социальный аспект. Возможно, что этот мессенджер понравится пользователям, аудитория будет еще больше. В любом случае для Wildberries это такой внутренний инструмент, у них и так есть встроенный чат в приложении, это просто разворачивание его для массовой аудитории. Не думаю, что эти проекты станут успешными и глобальными даже внутри России. Это все очень сомнительно, но им кажется, что они готовы рискнуть деньгами, временем для того, чтобы попробовать в это поиграть», — сказал Геллер.
Собеседник НСН добавил, что со временем такие мессенджеры просто умрут, поскольку никто не захочет тратить на них слишком большие деньги.
«Конечно, это способ выйти на широкую аудиторию, но воспользуется этими мессенджерами крайне малое количество людей. Допустим, у Looky нет таких возможностей для продвижения мессенджера, как у Wildberries. Да и в случае с маркетплейсом, наверное, сначала это будет какой-то нишевый продукт для пользователей, а впоследствии он умрет, поскольку на него надо будет тратить очень большие деньги. Возможно, мы чего-то не знаем, может, государство обещает дополнительную поддержку или это дополнительная диверсификация», — отметил он.
В заключение Геллер пояснил, почему не стали успешными российские аналоги Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной на ее территории) и TikTok.
«Дело в том, что разработчики российских приложений недостаточно хорошего уровня, кроме того, не хватает денег на маркетинг, нет сил и возможностей перетянуть лидеров российского общественного мнения, которые могли бы начать пользоваться российскими аналогами и подтянули свою аудиторию. Конечно, это проблема инфраструктурная, идейная и финансовая», — резюмировал он.
Ранее главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков заявил, что новый мессенджер от маркетплейса Wildberries пока не способен составить серьезную конкуренцию другим площадкам.
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