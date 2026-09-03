Подготовка стадиона к концертам начинается за две недели и раньше, заявила заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина в пресс-центре НСН.

«Подготовка к концертам начинается за две недели, укладывается сборное покрытие, которое не так сильно влияет на качество газона. Большие влияет установка сцены, потому что это довольно тяжелая конструкция. У нас на большом мероприятии эта сцена находилась дней семь на стадионе, нашей агрономической службе пришлось потрудиться, чтобы к матчу поле было полностью готово», - отметила она.

Главный спортивный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей добавила, что от концертов поле страдает больше, чем от игровых нагрузок.

«Подготовка футбольного поля к проведению концертных мероприятий – это большой труд, это не два дня, когда проходит концерт. Наша подготовка начинается за две недели, мы устанавливаем на поле специальные покрытия, газон страдает от нахождения оборудования на поле, так как сценическое оборудование тяжелое. Сам газон мы начали готовить за месяц, а также восстанавливали после. От концертов поле страдает больше, чем от игровых нагрузок», - отметила она.

«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.

