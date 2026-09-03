Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «вместе победим»

Президент РФ Владимир Путин в финале пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) произнёс слова «вместе победим». Об этом сообщает RT.

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Лидер Индонезии Прабово Субианто в ходе своего выступления на сессии вспомнил русскую пословицу: «Один в поле не воин». По мнению Путина, его индонезийский коллега «вкладывал в это чисто экономический смысл».

«Я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл, — вместе победим», - заключил глава российского государства.

Ранее Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЭкономикаИндонезияВладимир Путин

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