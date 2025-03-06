Армия России освободила Андреевку в ДНР
6 марта 202512:22
Российские военные освободили село Андреевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявило Минобороны.
Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Центр».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка», - указано в сообщении.
Ранее российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области
- Лавров: Остановка помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт
- Над Крымом и Черным морем сбили два украинских БПЛА
- СМИ: Против полежавших возле Вечного огня петербуржцев возбудили уголовное дело
- СМИ: Бузова закрыла свою компанию из-за убытков в 100 млн рублей
- Российские гребцы не поедут на этап Кубка мира в Польше
- Армия России освободила Андреевку в ДНР
- СМИ: Отключение системы Starlink на Украине может вызвать недовольство Польши
- Акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля
- Бурляев назвал эпатажными и хамскими заявления Андреасяна в адрес Тарковского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru