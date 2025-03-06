Армия России освободила Андреевку в ДНР

Российские военные освободили село Андреевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявило Минобороны.

Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Центр».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка», - указано в сообщении.

Ранее российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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