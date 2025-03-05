Российские Вооруженные силы освободили село Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Восток» взяли населенный пункт под контроль в результате активных и решительных действий.

Минобороны также сообщило, что украинские войска потеряли до 175 человек и технику, включая танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Ранее армия России освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое, напоминает «Свободная пресса».

