ВС России освободили Привольное в ДНР
5 марта 202512:22
Российские Вооруженные силы освободили село Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Восток» взяли населенный пункт под контроль в результате активных и решительных действий.
Минобороны также сообщило, что украинские войска потеряли до 175 человек и технику, включая танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
Ранее армия России освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru