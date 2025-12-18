Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

Он отметил хорошие человеческие качества у Путина. «Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Он сильный человек», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что российскому лидеру можно позавидовать за его желание и умение руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.

Ранее Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

