Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
Президент России великий в политике человек, сообщил телеканалу Newsmax TV белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он отметил хорошие человеческие качества у Путина. «Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Он сильный человек», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также отметил, что российскому лидеру можно позавидовать за его желание и умение руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.
Ранее Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
