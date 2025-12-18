В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам
Для решения острой нехватки медицинских кадров в сельской местности и малых городах России депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова разработали программу «Целевой врачебный сертификат», сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, выпускник медвуза, согласившийся работать в дефицитном регионе, будет получать 2 миллиона рублей, распределённые на четыре года в виде ежемесячных выплат. Как пояснили парламентарии, программа направлена на то, чтобы сделать работу в государственной медицине за пределами крупных центров финансово привлекательной для молодёжи.
По словам Лантратовой, именно в селах и малых городах ситуация с кадрами критическая, несмотря на общий рост числа врачей в стране.
Ранее в Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS
- В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам
- Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
- СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу
- В Ростове-на-Дону есть погибшие при атаке БПЛА на судно
- СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов
- СМИ: Уиктофф и Дмитриев проведут новый раунд переговоров по Украине в выходные
- СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью
- В Госдуме проводится расследование о возможной организации «платных» круглых столов
- СМИ: Четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru