В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам

Для решения острой нехватки медицинских кадров в сельской местности и малых городах России депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова разработали программу «Целевой врачебный сертификат», сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, выпускник медвуза, согласившийся работать в дефицитном регионе, будет получать 2 миллиона рублей, распределённые на четыре года в виде ежемесячных выплат. Как пояснили парламентарии, программа направлена на то, чтобы сделать работу в государственной медицине за пределами крупных центров финансово привлекательной для молодёжи.

По словам Лантратовой, именно в селах и малых городах ситуация с кадрами критическая, несмотря на общий рост числа врачей в стране.

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ГосдумаЗдравоохранениеМедицинаВрачи

