В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам

Согласно проекту, выпускник медвуза, согласившийся работать в дефицитном регионе, будет получать 2 миллиона рублей, распределённые на четыре года в виде ежемесячных выплат. Как пояснили парламентарии, программа направлена на то, чтобы сделать работу в государственной медицине за пределами крупных центров финансово привлекательной для молодёжи.

По словам Лантратовой, именно в селах и малых городах ситуация с кадрами критическая, несмотря на общий рост числа врачей в стране.

Ранее в Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

