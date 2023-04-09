Арифулин: В России начали готовить бойцов по борьбе с западными танками в зоне СВО
Противотанковые группы, которые будут противостоять западной военной технике в зоне проведения специальной военной операции (СВО), начали готовить в России. Об этом рассказал руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Обучение и подготовка спецбойцов началась по поручению заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-бека Евкурова.
«В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев (Иван, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ – прим. НСН) со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — рассказал Евгений Арифулин.
По его словам, проект реализуют в соответствии с задачами, поставленными высшим военным руководством страны.
Ранее бывший советнике главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что российские противотанковые комплексы уничтожат бронетехнику ВСУ.
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