Арифулин: В России начали готовить бойцов по борьбе с западными танками в зоне СВО

Противотанковые группы, которые будут противостоять западной военной технике в зоне проведения специальной военной операции (СВО), начали готовить в России. Об этом рассказал руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

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Обучение и подготовка спецбойцов началась по поручению заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-бека Евкурова.

«В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев (Иван, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ – прим. НСН) со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — рассказал Евгений Арифулин.

По его словам, проект реализуют в соответствии с задачами, поставленными высшим военным руководством страны.

Ранее бывший советнике главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что российские противотанковые комплексы уничтожат бронетехнику ВСУ.

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ФОТО: Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ
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