Анкара заявила о запрете России на проход части судов через Керченский пролив

Суда, груженые за пределами России, не могут проходить через Керченский пролив в Азовское море. Об этом заявили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции со ссылкой на полученные от России документы, передает ТАСС.

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«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён», — цитирует турецкую сторону RT.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

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ФОТО: РИА Новости
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