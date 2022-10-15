Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Керченская паромная переправа должна продолжить работу после завершения ремонта Крымского моста. По словам политика, это повысит запас прочности транспортной системы полуострова.

Замглавы Росморречфлота подтвердил, что паромная переправа будет действовать после восстановления моста.

«Она и до этого [инцидента на мосту] действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов», - подчеркнул Анисимов.

Вместе с тем он отметил, что сейчас трудно оперативно найти большое количество паромов, для их вывода на линию требуется время.

«Но мы надеемся, что ремонт [Крымского моста] будет проведен быстро и не потребуется большого количества паромов», - добавил замруководителя Росморречфлота.

Утром 8 октября на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы. Также частично обрушились два автомобильных пролета. Позже было восстановлено железнодорожное движение по мосту и частично возобновлено движение легковых автомобилей. При этом для грузового транспорта были запущены паромы на переправе в Керченском проливе.

