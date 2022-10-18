В Кремле рассказали о интеграции «ядерного зонтика» в новых регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, распространяется ли на них «ядерный зонтик» России, он отметил, что новые регионы являются неотъемлемой частью страны.
«Сейчас ведётся работа по интеграции... в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное. Все они защищаются, безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как и вся остальная территория РФ», - заключил представитель Кремля.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своих соцсетях заявил, что с точки зрения России «потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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