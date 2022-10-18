В Кремле рассказали о интеграции «ядерного зонтика» в новых регионах

Отвечая на вопрос, распространяется ли на них «ядерный зонтик» России, он отметил, что новые регионы являются неотъемлемой частью страны.

«Сейчас ведётся работа по интеграции... в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное. Все они защищаются, безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как и вся остальная территория РФ», - заключил представитель Кремля.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своих соцсетях заявил, что с точки зрения России «потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».