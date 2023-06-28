Американский полковник Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала

По словам полковника, украинская армия «полностью деморализована».

«Наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине», — подчеркнул Макгрегор.

Как отметил эксперт, у режима украинского президента Владимира Зеленского «большие проблемы». Киев оказался в весьма печальной ситуации: армию уничтожают в ходе боевых действий, наблюдаются трудности с набором военнослужащих для восполнения потерь. По мнению Макгрегора, это «последний вздох» для Зеленского и его окружения.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело, отмечает RT. По его словам, боевые действия не проходят как «блицкриг» и требуют «более терпеливого подхода».

Однако министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ заявил, что «главные события» контрнаступления Киева еще впереди. Основные воинские резервы ВСУ, в том числе подготовленные специалистами НАТО, пока не задействованы, пишет «Свободная пресса».

