Американский адмирал сообщил о превосходстве российских подлодок в Атлантике

Вице-адмирал не сообщил, сколько именно российских подлодок находится в Атлантическом океане, передает РИА ФАН. Льюис считает, что лидерство американского флота в районе Атлантики теперь под вопросом из-за того, что число российских подводных лодок в регионе постоянно увеличивается, отмечает Ura.ru. Военный также сообщил об их эффективности и «смертоносной системе вооружения».

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что российские атомные подложки являются «оружием судного дня». В то же время вице-адмирал Тенгиз Борисов призвал не вешать непрофессиональные ярлыки. ПО его словам, российские подводные лодки снабжены ядерным оружием для адекватного ответа в случае нападения и обеспечения гарантированной безопасности страны.

