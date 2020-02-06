Американский адмирал сообщил о превосходстве российских подлодок в Атлантике
Вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю «Вуди» Льюис сообщил о большой активности российских подводных лодок в Атлантическом океане. По его словам, в связи с этим корабли США не могут быть в безопасности на восточном побережье, а также без проблем пересекать Атлантику. Об это сообщает RT со ссылкой на The Drive.
Вице-адмирал не сообщил, сколько именно российских подлодок находится в Атлантическом океане, передает РИА ФАН. Льюис считает, что лидерство американского флота в районе Атлантики теперь под вопросом из-за того, что число российских подводных лодок в регионе постоянно увеличивается, отмечает Ura.ru. Военный также сообщил об их эффективности и «смертоносной системе вооружения».
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что российские атомные подложки являются «оружием судного дня». В то же время вице-адмирал Тенгиз Борисов призвал не вешать непрофессиональные ярлыки. ПО его словам, российские подводные лодки снабжены ядерным оружием для адекватного ответа в случае нападения и обеспечения гарантированной безопасности страны.
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