Российская подлодка запустила крылатую ракету в Тихом океане. Видео

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Омск» осуществила стрельбы крылатой ракетой. Видео проведённой операции обнародовало Министерство обороны России, сообщают «Известия».

В ходе учений была запущена ракета «Гранит», она успешно поразила цель в виде корабля условного противника на расстоянии 350 километров, уточняет РЕН ТВ. В отработке боевой задачи приняли участие вспомогательные суда Приморской флотилии сил Тихоокеанского флота.

Ранее в том же квадрате ракетный крейсер «Варяг» и катерная ударная группа успешно осуществили пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Москит».