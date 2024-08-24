Алаудинов заявил о взятии в плен десяти военных ВСУ в Курской области

Как отметил генерал-майор, за 23 августа ВСУ потеряли на указанном участке фронта танк, пять бронемашин, комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пушку.

«Очень много пехоты уничтожено... Морпехи сегодня опять очень хорошо отличились, они взяли 10 пленных», — рассказал Алаудинов.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю в зоне специальной военной операции 29 военных ВСУ сдались в плен.

