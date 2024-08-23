Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли больше 16 тысяч военнослужащих
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последнюю неделю потеряли в зоне спецоперации до 16 155 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 3090 военнослужащих, группировки «Запад» - до 3400, «Юг» группировки - до 4 530 военнослужащих, группировки «Центр» - до 3 855, «Восток» - до 800, «Днепр» - до 480. Помимо прочего 29 украинских военных за неделю сдались в плен.
Как отметили в ведомстве, за последние семь дней российские военные нанесли по ВСУ 16 ударов.
Ранее также уточнялось, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 военнослужащих, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru