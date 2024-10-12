Алаудинов заявил, что СВО завершится в 2024 году

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году», — отметил генерал-майор.

Алаудинов объяснил свой прогноз будущими выборами в США, ситуацией на Ближнем Востоке и состоянием Украины, которая «стоит на пороге внутренних тяжелых событий». Командир «Ахмата» считает, что украинский народ не сможет дальше «поставлять мужское население в эту мясорубку».

Ранее Алаудинов рассказал, что украинский фронт посыпался по меньшей мере на десяти участках.

