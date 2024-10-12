Алаудинов заявил, что СВО завершится в 2024 году
Специальная военная операция на Украине завершится в текущем году, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году», — отметил генерал-майор.
Алаудинов объяснил свой прогноз будущими выборами в США, ситуацией на Ближнем Востоке и состоянием Украины, которая «стоит на пороге внутренних тяжелых событий». Командир «Ахмата» считает, что украинский народ не сможет дальше «поставлять мужское население в эту мясорубку».
Ранее Алаудинов рассказал, что украинский фронт посыпался по меньшей мере на десяти участках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru