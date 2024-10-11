Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов

Российские войска освободили в Курской области 15 населённых пунктов, ранее занятых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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Он также добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают продвижение на 10 участках на донецком направлении, благодаря чему ежедневно освобождаются «по 1-2 населённых пункта».

«Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов», - заключил он.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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