Он также добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают продвижение на 10 участках на донецком направлении, благодаря чему ежедневно освобождаются «по 1-2 населённых пункта».

«Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов», - заключил он.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

