Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов
Российские войска освободили в Курской области 15 населённых пунктов, ранее занятых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он также добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают продвижение на 10 участках на донецком направлении, благодаря чему ежедневно освобождаются «по 1-2 населённых пункта».
«Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех регионов», - заключил он.
Ранее Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru