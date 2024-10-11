Алаудинов: Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках

По его словам, после краха противника президента Украины Владимира Зеленского «вряд ли оставят в живых» западные кураторы, у которого «агония». Алаудинов отметил, что даже «самые близкие друзья» украинского лидера начинают открыто признавать невозможность Киева одержать победу над Москвой.

Командир указал, что Курскую область могут освободить в скором времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

