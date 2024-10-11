Алаудинов: Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках

Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказал о сдаче в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ

По его словам, после краха противника президента Украины Владимира Зеленского «вряд ли оставят в живых» западные кураторы, у которого «агония». Алаудинов отметил, что даже «самые близкие друзья» украинского лидера начинают открыто признавать невозможность Киева одержать победу над Москвой.

Командир указал, что Курскую область могут освободить в скором времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУ

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