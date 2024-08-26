Алаудинов: ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения

По его словам, на донецком направлении отмечается мощное продвижение российских войск. Несмотря на недавний «рывок» украинских формирований на курское направление и попытки продвижений, противник был уничтожен.

Также Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» за сутки поразил более 10 единиц военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

