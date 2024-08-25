«Петушила»: Алаудинов рассказал, как Зеленский в слезах извинялся перед Кадыровым
Украинский президент Владимир Зеленский извинялся в слезах перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, это было задолго до начала специальной военной операции, когда Зеленский строил карьеру на телевидении. «Во времена «Квартала 95» это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила», — заявил Алаудинов.
Он отметил, что в своих выступлениях на тему Курской области Зеленский копирует его слова.
Ранее Алаудинов заявил об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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