Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал информационную войну против спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира формирования генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

Алаудинов: В спецназе «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы

Он рассказал, что на освобожденных территориях в ходе спецоперации российские военные обнаружили много литературы и других материалов с рекомендациями по борьбе с ВС России и отдельно с «Ахматом». По его словам, в них объяснялось ВСУ и жителям Украины, как противодействовать российским формированиям в интернет-ресурсах.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил самоходную артиллерийскую установку M109 (САУ) «Паладин» ВСУ в Сумской области, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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