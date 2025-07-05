Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»

Больше 100 БПЛА сбили за ночь и утро в России Трамп заявил, что много обсуждал санкции с Путиным Актер Джулиан Макмэхон - звезда «Зачарованных» и «Фантастической четверки» - умер от рака в возрасте 56 лет Посвященная Дню семьи, любви и верности праздничная программа пройдет на Поклонной горе в Москве Чемпион России по футболу Федор Смолов устроил драку в кафе в центре Москвы