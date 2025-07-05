Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»
Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал информационную войну против спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира формирования генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.
Он рассказал, что на освобожденных территориях в ходе спецоперации российские военные обнаружили много литературы и других материалов с рекомендациями по борьбе с ВС России и отдельно с «Ахматом». По его словам, в них объяснялось ВСУ и жителям Украины, как противодействовать российским формированиям в интернет-ресурсах.
Ранее спецназ Росгвардии уничтожил самоходную артиллерийскую установку M109 (САУ) «Паладин» ВСУ в Сумской области, передают «Известия».
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