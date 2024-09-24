Алаудинов сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области
Военнослужащих России, которые оказались в окружении Вооруженных сил Украины в Курской области более месяца назад, смогли вывести, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.
«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Мы не имели возможности доступа к ним», – сказал он. Отмечается, что российские бойцы оставались на своих позициях, хотя имели возможность бежать. Было важно не допустить противника на важный логистический узел.
Большая часть выведенных бойцов обследуются в медицинских учреждениях Москвы и регионов.
Ранее Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru