Алаудинов сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области

«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Мы не имели возможности доступа к ним», – сказал он. Отмечается, что российские бойцы оставались на своих позициях, хотя имели возможность бежать. Было важно не допустить противника на важный логистический узел.

Большая часть выведенных бойцов обследуются в медицинских учреждениях Москвы и регионов.

Ранее Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

