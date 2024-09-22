Алаудинов: Украинские пленные месяц не мылись в рядах ВСУ

По его словам, там нет нормальной еды и воды, кто-то месяц не мылся. «Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем», — отметил Алаудинов.

Ранее стало известно, что перед нападением на Курскую область с бойцами Вооруженных сил Украины работали психологи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

