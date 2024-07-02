Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска

Российские военные теснят силы ВСУ на севере Волчанска, куда украинское командование перебросило элитные подразделения и иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинов.

По словам военачальника, силы противника есть на севере реки Волчанка.

«Мы его тесним, ежедневно уничтожается, действительно, очень большое количество [военнослужащих] противника... Ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего», — подчеркнул Алаудинов.

Как отметил командир «Ахмата», Киев перебросил в этот район элитную штурмовую бригаду национальной полиции, сторонников самопровозглашенной несуществующей Чеченской Республики Ичкерия, наемников из-за рубежа, в том числе из Италии.

Ранее стало известно, что российские бойцы штурмуют опорные пункты ВСУ на улице Гоголя в Волчанске, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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