Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обнародовал в Telegram видео уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины в районе Суджи в Курской области.

Алаудинов: ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону в Курской области

По его словам, «иностранная военная техника горит превосходно». Алаудинов опубликовав кадры поражения техники.

Ранее командир заявил, что военнослужащие Украины начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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