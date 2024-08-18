Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи
18 августа 202405:33
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обнародовал в Telegram видео уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины в районе Суджи в Курской области.
По его словам, «иностранная военная техника горит превосходно». Алаудинов опубликовав кадры поражения техники.
Ранее командир заявил, что военнослужащие Украины начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru