Алаудинов: ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону в Курской области

ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону российских войск в Курской области. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в интервью ТАСС.

При этом он подчеркнул, что российские военные пресекают все подобные попытки противника, уничтожая ВСУ и сжигая технику.

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До этого генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН заметил, что густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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