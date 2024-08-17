Алаудинов: ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону в Курской области
ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону российских войск в Курской области. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в интервью ТАСС.
При этом он подчеркнул, что российские военные пресекают все подобные попытки противника, уничтожая ВСУ и сжигая технику.
До этого генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН заметил, что густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении ВСУ.
Ранее Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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