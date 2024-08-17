Алаудинов: ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону в Курской области

Еще один фигурант дела о покушении на писателя Прилепина установлен и объявлен в розыск

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС

Все потребители в Приморье подключены к электроснабжению после аварии

В Москве Музей Победы представит программу о подготовке военных различных родов войск в годы Великой Отечественной войны

Синоптик: жителей столицы в выходные ждет теплая погода с небольшими дождями