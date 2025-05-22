Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины

Властями России было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе совещания с членами правительства он указал, что Вооружённые силы страны «сейчас эту задачу решают».

Глава государства добавил, что важнейшим для обеспечения безопасности является разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин заявил «Радиоточке НСН», что буферная зона – это условное понятие, она может растянуться на 500 и 1000 километров.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссияГраница Между Россией И УкраинойВладимир Путин

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