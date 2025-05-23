Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны у российско-украинской границы.

Как отметил представитель Кремля, эта тема касается непосредственно боевых действий и военной специфики.

«Поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны», - заявил Песков журналистам.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские власти приняли решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы страны с Украиной. Эту задачу решают Вооруженные силы РФ.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинобороныГраница Между Россией И УкраинойДмитрий Песков

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