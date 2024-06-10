По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта

По делу генерала Попова о мошенничестве арестован еще один фигурант, сообщают правоохранительные органы.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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