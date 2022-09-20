Члены СПЧ захотели выяснить, как арестанты попадают в ЧВК

Александр Верховский, один из авторов обращения, указал, что в соцсетях распространяются видеоролики, на основании которых можно предположить о рекрутировании заключённых на СВО.

Его коллега Ева Меркачёва, в свою очередь отметила, что подобная информация поступает из Карелии, Коми, Рязанской, Тверской и Кировской областей, а некоторые герои роликов передавали приветы конкретным колониям и говорили, что они оттуда.

Она рассказала, что правозащитникам стали поступать массовые обращения от родственников осуждённых, которые попали за решётку за тяжкие преступления, в том числе разбои, грабежи и убийства.

Авторы обращения также напомнили, что закон позволяет выпустить осуждённого раньше срока можно в случае помилования указом президента РФ, по объявленной Госдумой амнистии, или условно-досрочного освобождения по решению суда.

«Просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности, — говорится в обращении СПЧ на имя Краснова».

Ранее бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что если бы он был заключённым, он мечтал бы присоединиться к российским военным и искупить долг перед родиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

