«100 человек убитыми». В Минобороны Украины оценили ежедневные потери ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что ситуация на фронте тяжелая.
По его словам Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.
«Россия пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта», - добавил министр.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Вооружённые силы РФ изменили подход к ведению боевых действий на Украине и «практически перестали терять людей» в ходе спецоперации.
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