«100 человек убитыми». В Минобороны Украины оценили ежедневные потери ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что ситуация на фронте тяжелая.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

По его словам Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.

«Россия пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта», - добавил министр.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Вооружённые силы РФ изменили подход к ведению боевых действий на Украине и «практически перестали терять людей» в ходе спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороныВСУ
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