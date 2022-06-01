В Госдуме заявили, что Россия практически перестала нести потери на Украине
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Вооружённые силы РФ изменили подхода к ведению боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, именно по этому Россия «практически перестала терять людей» в ходе спецоперации.
«Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте - 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались и поясню почему... такого количества погибших уже нет... это результат изменения подхода к тактике», - подчеркнул депутат.
Картаполов добавил, что теперь спецоперация «проводится строго по военной науке», что «приносит ощутимые результаты».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными, сообщает RT.
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