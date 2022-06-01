Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии
Ежедневные боевые потери Украины составляют около 60 – 100 военных убитыми. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Ньюсмакс».
Как отметил глава государства, ситуация на востоке страны «очень тяжелая», пишет Газета.ру.
«Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал Зеленский.
Кроме того, украинский президент рассказал, что Киев не допустит потери своих территорий. Тем не менее, с некоторыми их них «есть определенные сложности», однако Зеленский уверен, что эти вопросы могут обсуждаться, пишет Ura.ru.
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