Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Ежедневные боевые потери Украины составляют около 60 – 100 военных убитыми. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Ньюсмакс».

Зеленский: Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО

Как отметил глава государства, ситуация на востоке страны «очень тяжелая», пишет Газета.ру.

«Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент рассказал, что Киев не допустит потери своих территорий. Тем не менее, с некоторыми их них «есть определенные сложности», однако Зеленский уверен, что эти вопросы могут обсуждаться, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры