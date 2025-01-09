«Звезды будут покупаться»: Врачи поспорили о критериях оценки медицинских клиник

По его словам, главное отличие частных клиник от государственных заключается в уровне сервиса, а не в самой медпомощи.

«А так, на мой взгляд, жалоб что на частные, что на государственные клиники примерно одинаково. В частной клинике платят не за особенность оказания медпомощи, потому что она везде одинаковая, а по большому счету за сервис. Просто клиенты действительно разные. В одном случае они просто состоятельные», - пояснил он.

В свою очередь председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев заявил НСН, что невозможно оценивать по единой системе звезд все медицинские клиники, так как они сильно различаются.

«Я думаю, кроме коррупционной составляющей ничего больше за этим не будет. Естественно, будет покупаться такая рейтинговость. И дальше, конечно, это будет сказываться на ценообразовании. Потому что никаких реальных критериев оценки не существует. Все клиники очень разные. Где-то это чисто амбулаторные вещи, где-то стационарные, кто-то занимается исключительно онкологией. Как можно сравнивать самые разнообразные клиники между собой? Что касается проверок, то у нас запрещены проверки Росздравнадзора, поэтому только Роспотребнадзор может проверить какое-то санитарно-гигиеническое состояние клиники», - подытожил он.

Дискуссии о звездности частных клиник проходят на фоне роста числа жалоб на них. Так, за девять месяцев 2024 года жалоб стало на 15,5% больше (всего 13,8 тысячи), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

