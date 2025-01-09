«Звезды будут покупаться»: Врачи поспорили о критериях оценки медицинских клиник
Ян Власов в беседе с НСН отметил, что частные и государственные клиники оказывают медпомощь по единому стандарту и несут одинаковую ответственность, а Павел Воробьев заявил, что невозможно судить все медучреждения по единому рейтингу.
И частные, и государственные клиники работают по единым стандартам оказания медицинской помощи, для оценки которой есть специальная система, поэтому звезды здесь неуместны. Об этом в беседе с НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Частным клиникам в России будут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг — по принципу отелей, пишут «Известия». Разрабатывать методику классификации будут Росздравнадзор, Роспотребнадзор и «Общественная потребительская инициатива». В качестве способа метода оценки могут использоваться как сами звезды, так и буквенные обозначения — А, В, С или другие ориентиры. Власов отметил, что как частные, так и государственные клиники должны нести одинаковую ответственность в случае нарушений.
«В системе здравоохранения есть своя система оценки качества оказания медицинской помощи. Поэтому никакие звезды здесь, конечно, неуместны. Это совершенно другая система. Ознакомиться с ней можно сайте Минздрава РФ, а также на сайте Росздравнадзора. Более того, медицинская система - лицензируемая, и там есть свои правила. Поэтому надо просто контролировать уже установленные законом элементы контроля качества оказания медпомощи и вводить жесткую ответственность за их неисполнение. Потому что независимо от того, частная клиника или государственная, она все равно оказывает медпомощь на основании единых клинических рекомендаций и стандартов. Поэтому надо просто разделять: сервисная услуга не была оказана согласно договору, либо это действительно неправильно оказана медицинская помощь. В случае неверного и некачественного оказания медпомощи ответственность за это такая же, как и в государственных клиниках. Такие нарушения, например, когда принимают работников без документации, ведут вплоть до уголовной ответственности со стороны руководителя учреждения. Другое дело, что возможности этой ответственности у частных клиник немного другие», - рассказал он.
По его словам, главное отличие частных клиник от государственных заключается в уровне сервиса, а не в самой медпомощи.
«А так, на мой взгляд, жалоб что на частные, что на государственные клиники примерно одинаково. В частной клинике платят не за особенность оказания медпомощи, потому что она везде одинаковая, а по большому счету за сервис. Просто клиенты действительно разные. В одном случае они просто состоятельные», - пояснил он.
В свою очередь председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев заявил НСН, что невозможно оценивать по единой системе звезд все медицинские клиники, так как они сильно различаются.
«Я думаю, кроме коррупционной составляющей ничего больше за этим не будет. Естественно, будет покупаться такая рейтинговость. И дальше, конечно, это будет сказываться на ценообразовании. Потому что никаких реальных критериев оценки не существует. Все клиники очень разные. Где-то это чисто амбулаторные вещи, где-то стационарные, кто-то занимается исключительно онкологией. Как можно сравнивать самые разнообразные клиники между собой? Что касается проверок, то у нас запрещены проверки Росздравнадзора, поэтому только Роспотребнадзор может проверить какое-то санитарно-гигиеническое состояние клиники», - подытожил он.
Дискуссии о звездности частных клиник проходят на фоне роста числа жалоб на них. Так, за девять месяцев 2024 года жалоб стало на 15,5% больше (всего 13,8 тысячи), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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