Минздрав предложил закрепить список стратегически значимых лекарств в законе

Минздрав России предложил закрепить понятие списка стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) в законе об обращении лекарств. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки 23 декабря, сообщают источники «Известий».

Список СЗЛС существует с 2010 года как нормативный акт правительства, но теперь его планируется закрепить в законе. Изначально перечень включал 57 препаратов, но в 2020 году он был расширен до 215 наименований, включая лекарства для экстренной медицинской помощи, диабетиков, пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями, ВИЧ и гепатитами.

Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что цель стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года — улучшение здравоохранения и обеспечение населения необходимыми препаратами. Поправки дадут правительству полномочия утверждать перечень СЗЛС и устанавливать критерии для его формирования.

Список будет включать жизненно важные препараты, которые производятся в России на всех стадиях технологического процесса. Производители таких лекарств будут иметь приоритетные условия для госзакупок. Предполагается, что изменения благоприятно повлияют на экономику, обеспечивая стабильное производство и рабочие места на предприятиях, производящих эти препараты. Поправки вступят в силу 1 мая 2025 года после окончательного утверждения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:МедицинаФизкультура

Горячие новости

Все новости

партнеры