Минздрав предложил закрепить список стратегически значимых лекарств в законе

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что цель стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года — улучшение здравоохранения и обеспечение населения необходимыми препаратами. Поправки дадут правительству полномочия утверждать перечень СЗЛС и устанавливать критерии для его формирования.

Список будет включать жизненно важные препараты, которые производятся в России на всех стадиях технологического процесса. Производители таких лекарств будут иметь приоритетные условия для госзакупок. Предполагается, что изменения благоприятно повлияют на экономику, обеспечивая стабильное производство и рабочие места на предприятиях, производящих эти препараты. Поправки вступят в силу 1 мая 2025 года после окончательного утверждения, передает «Радиоточка НСН».

