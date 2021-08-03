Журнал Lancet назвал новую опасность после перенесенного COVID-19
В первые две недели после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в публикации журнала Lancet.
В исследовании приняли участие более 86 тысяч человек. Средний возраст участников составил 48 лет. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы. Выяснилось, что коронавирус увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.
Отмечается, что этом зависимость сохранялась, несмотря на разницу в сопутствующих заболеваниях участников, а также на их возраст, пол и социально-экономические факторы, пишут Известия.
А ранее врач-терапевт Никита Харлов заявил, что коронавирус может обострять хронические заболевания, провоцируя постковидный синдром. Специалист отметил, что после избавления от инфекции человеку приходится бороться с обостренными хроническими заболеваниями. По его словам, течение постковидного синдрома зависит от того, чем человек болел раньше. Харлов добавил, что пострадать могут любые органы.
Он подчеркнул, что постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Харлов рассказал, что у некоторых переболевших COVID-19 может также развиться депрессия.
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