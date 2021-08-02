Врач рассказал, почему пересчитывать антитела перед прививкой от COVID-19 не обязательно

В Москве чуть более месяца продолжается программа по ревакцинации от COVID-19. Ее проводят препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт». При этом, Александр Гинцбург – директор центра имени Гамалеи, который разработал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, посоветовал не спешить на ревакцинацию тем, кто прививался не полгода назад, а, например, в апреле или в мае.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, главный врач КДП 21, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему прививку от COVID-19 следует делать раз в полгода.

«Мы привыкли к тому, что от любой инфекции, которая циркулирует в нашем обществе, требуется определенная защита. Привыкли к тому, что от гриппа мы вакцинируемся ежегодно. Также коронавирус требует повторной вакцинации. В обычной жизни это могло бы быть раз в год. Но сейчас в период пандемии были разработаны рекомендации, согласно которым повторно вакцинироваться нужно раз в полгода», - заявил эксперт.

Также специалист ответил на часто задаваемый вопрос, почему перед тем, как сделать прививку от COVID-19, врач не отправляет пациента на общее обследование.

«Для того, чтобы сделать прививку, мы должны понять, здоров ли человек в тот момент, когда он собрался вакцинироваться. И для этого не нужны никакие дополнительные обследования, кроме изучения анамнестических данных и осмотра перед вакцинацией. Перед процедурой необходимо убедиться в том, что у пациента нет острого, в первую очередь, инфекционного заболевания. Об этом может свидетельствовать температура пациента и другие симптомы, которые оценивает врач на приеме», - пояснил Тяжельников.