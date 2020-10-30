Жизненно важный препарат от COVID-19 пропал из аптек

В нескольких российских регионах, включая Москву и Подмосковье, пропал из продажи препарат «Клексан». Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику по продажам, предоставленную компанией DSM Group.

Из неё следует, что продажи препарата в Кемеровской области упали на 59%, в Москве на 28%. По всей России процент продаж снизился на 27 единиц по сравнению с октябрем 2019 года.

«Клексан» используется в медицине как антикоагулянт – он снижает свертываемость крови и риски образования тромбов. После начала пандемии его стали использовать для лечения осложнений при коронавирусе. Кроме того, его прописывают беременным женщинам.

Директор по развитию сети аптек A.v.e Group Нодар Солярик подтвердил в разговоре с изданием, что сейчас препарат остался только в нескольких больницах.

РБК направило запрос в Минздрав. В ведомстве пояснили, что препарат исчез из аптек на фоне повышенного спроса и заверили, что «ситуация находится на контроле» министерства.

Ранее НСН писала, что врачам, диагностированным с COVID-19, будут бесплатно выдавать препарат «Арепливир». Его средняя рыночная цена за 100 таблеток составляет 10 тысяч рублей.

