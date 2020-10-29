Врачам с коронавирусом будут бесплатно выдавать «Арепливир»

Российских медиков, заразившихся коронавирусом, обеспечат препаратом «Арепливир» в рамках программы по бесплатному лечению врачей «красной зоны». Об этом сообщает пресс-служба компании «Промомед», разработчика и производителя лекарства.

Компания совместно с региональными властями работает над списком пилотных регионов, где будет внедрена программа, и формирует первые партии препарата, которые позже будут отправлены в субъекты РФ.

В сообщении отмечается, что региональные медцентры создадут запасы «Арепливира». Кроме того, производитель планирует организовать обучение медиков тактике лечения коронавируса с использованием препарата.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что, по решению кабмина, пациентов c коронавирусом бесплатно обеспечат лекарственными препаратами. Помощь получат больные с лёгкой формой COVID-19, которые лечатся амбулаторно.

Российский Минздрав в сентябре разрешил амбулаторное применение отечественных лекарств от коронавируса: «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» производителя «Промомед».

Позже ведомство зарегистрировало предельные отпускные цены на препараты для лечения COVID-19. Так, цена «Арепливира» не должна превышать 4 000 рублей за 40 штук и 10 000 рублей за 100 таблеток.

