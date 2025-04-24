Житель Подмосковья привез из Индии холеру

Уточняется, что заболевание было найдено у 40-летнего мужчины. Он вернулся из Индии 21 апреля. Позднее ему стало плохо, и он обратился за помощью к врачам. На данный момент его состояние оценили как стабильное.

После подтверждения диагноза специалисты Роспотребнадзора установили всех людей, с которыми контактировал зараженный, чтобы предотвратить вспышку холеры. На данный момент 321 человек в 33 регионах России взяты под медицинское наблюдение, добавили в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала в пресс-центре НСН, как отличить холеру от других инфекций.

