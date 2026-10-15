«Я понимаю так, что это делается для того, чтобы студенты не заключали договоры сразу с несколькими вузами. Не берусь судить, насколько такая практика распространена, но с моей точки зрения, никакого смысла в ней нет. Но безусловно то, что неравенство возможностей в области образования эта норма увеличивает. Во-первых, напомню, что многие вузы принимают плату помесячно, а не за семестр сразу. И не у всех семей есть деньги, чтобы сразу заплатить за семестр. А мы сейчас понимаем, насколько дорогие кредиты. Образовательные кредиты удается оформить далеко не всем. Во-вторых, мы понимаем, что как раз будущие студенты из семей с высокими доходами могут заплатить сразу за первый семестр в нескольких вузах, если такая необходимость почему-то возникает, чтобы потом вернуть эти деньги. И таким образом мы ставим в неравные условия студентов из семей с разными доходами. При всем уважении к Минобрнауки, мне эта норма кажется несправедливой», - объясни парламентарий НСН.

В свою очередь ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин рассказал НСН, что в действительности мера, которую планирует ввести Минобрнауки для всех, многими ведущими вузами, где есть конкурс на внебюджетные места, уже используется.

«В большинстве вузов фактом зачисления является оплата. Для того чтобы участвовать в конкурсе на внебюджетное место, нужно заплатить за первый семестр, и после этого твое заявление участвует в конкурсе. Если ты не прошел по баллам, то деньги возвращаются. То есть эта мера возникала внутри правил самих вузов, закон позволял это делать. Насколько я понимаю, они просто легитимизируют это в подзаконном акте, вводят как обязательную часть для всех», - сказал Гордин.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с НСН поддержал идею приостановить лицензирование вузов, которые имитируют образовательную деятельность.

