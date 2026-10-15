«Неравные условия»: Зачем Минобрнауки вводит предоплату за первый семестр
Введение обязательной оплаты за первый семестр обучения в вузе еще дозачисления создает неравенство в области образования, заявил НСН Олег Смолин.
Решение Минобрнауки собирать с будущих студентов деньги за первый семестр еще до зачисления в университет имеет под собой основания, но ставит в неравное положение абитуриентов из семей с разным доходом, сказал НСН член комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин.
Минобрнауки РФ разработало проект приказа, которым вводится оплата за обучение в размере не менее одного семестра при зачислении на платные места до начала учебы в вузе. Сейчас для зачисления в университет предоплата в обязательном порядке не требуется. В министерстве уже заявили, что данная мера поможет зафиксировать выбор абитуриента и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех. В случае принятия приказа в силу он вступит с 1 марта следующего года. Олег Смолин эту инициативу оценил скептически.
«Я понимаю так, что это делается для того, чтобы студенты не заключали договоры сразу с несколькими вузами. Не берусь судить, насколько такая практика распространена, но с моей точки зрения, никакого смысла в ней нет. Но безусловно то, что неравенство возможностей в области образования эта норма увеличивает. Во-первых, напомню, что многие вузы принимают плату помесячно, а не за семестр сразу. И не у всех семей есть деньги, чтобы сразу заплатить за семестр. А мы сейчас понимаем, насколько дорогие кредиты. Образовательные кредиты удается оформить далеко не всем. Во-вторых, мы понимаем, что как раз будущие студенты из семей с высокими доходами могут заплатить сразу за первый семестр в нескольких вузах, если такая необходимость почему-то возникает, чтобы потом вернуть эти деньги. И таким образом мы ставим в неравные условия студентов из семей с разными доходами. При всем уважении к Минобрнауки, мне эта норма кажется несправедливой», - объясни парламентарий НСН.
В свою очередь ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин рассказал НСН, что в действительности мера, которую планирует ввести Минобрнауки для всех, многими ведущими вузами, где есть конкурс на внебюджетные места, уже используется.
«В большинстве вузов фактом зачисления является оплата. Для того чтобы участвовать в конкурсе на внебюджетное место, нужно заплатить за первый семестр, и после этого твое заявление участвует в конкурсе. Если ты не прошел по баллам, то деньги возвращаются. То есть эта мера возникала внутри правил самих вузов, закон позволял это делать. Насколько я понимаю, они просто легитимизируют это в подзаконном акте, вводят как обязательную часть для всех», - сказал Гордин.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с НСН поддержал идею приостановить лицензирование вузов, которые имитируют образовательную деятельность.
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