«Дебилы или провокаторы». Познер о ковид-диссидентах
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал в эфире НСН, что его супруга заболела коронавирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ситуация с пандемией коронавируса в стране крайне тяжелая. По его словам, сейчас эпидемиологический удар начал уходить на восток от столицы в другие регионы.
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал НСН, что у его супруги положительный анализ на коронавирусную инфекцию.
«Да, нужно (соблюдать меры предосторожности - прим. НСН). Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - рассказал Познер о своем отношении к ковид-диссидентам.
Всего в России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случае заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 531 224 заболевших, из них умерло 26 269, за последние сутки – 219. Выздоровело 1 146 096 человек, все еще болеет - 358 859.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru