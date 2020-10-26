«Дебилы или провокаторы». Познер о ковид-диссидентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ситуация с пандемией коронавируса в стране крайне тяжелая. По его словам, сейчас эпидемиологический удар начал уходить на восток от столицы в другие регионы.

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал НСН, что у его супруги положительный анализ на коронавирусную инфекцию.

«Да, нужно (соблюдать меры предосторожности - прим. НСН). Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - рассказал Познер о своем отношении к ковид-диссидентам.