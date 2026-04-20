Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
Ежегодный рост продаж безалкогольного пива составляет 10-12%, а понятие безалкогольного вина в России уже существует вообще несколько десятков лет, заявил НСН Максим Черниговский.
Производить безалкогольное пиво и вино дороже, однако их популярность растет на фоне тренда на здоровый образ жизни и в связи с удобством реализации на разных площадках. Об этом НСН рассказал доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Рынок безалкогольного вина и пива в России переживает настоящий бум. Популярность таких напитков значительно выросла, пишут «Известия». Так, безалкогольное пиво прибавляет до 21% продаж в рознице в год, на маркетплейсах спрос вырос в 2,6 раза. Что касается вин, то в магазинах можно встретить только импорт, и это бьет по отечественным виноделам. Для развития производства безалкогольных вин в России могут ввести ГОСТ. Черниговский заявил, что тренд за безалкогольную продукцию идет не первый год.
«В России уже не первый год такая тенденция. Но это не означает полный отказ от классического пива и вина. По рыночным оценкам, доля безалкогольного пива в рознице сейчас составляет порядка 2,5%, а его ежегодный рост оценивается примерно в 10-12%. Однако в натуральном выражении категория пока остается сравнительно небольшой по отношению к классическому пиву. Производство безалкогольного пива и вина дороже, так как эти напитки сначала производят по классическому образцу, а уже потом делают их безалкогольными. Что касается ГОСТа, то это во всех отношениях необходимый элемент натурализации. Поможет ли он с точки зрения качественной составляющей производства? Да, конечно, как и с точки зрения идентификации в глазах потребителя, что данная продукция качественная. При этом стоимость вырастет незначительно», - рассказал он.
Также Черниговский раскрыл, что безалкогольное вино – не новое понятие и существует давно, а рост популярности такой продукции объяснил трендом на ЗОЖ и свободой в реализации.
«На самом деле понятие безалкогольного вина существует не один десяток лет, но его доля тоже сравнительно невысока. Если есть порядка 1% безалкогольного вина в общей доле продаж винодельной продукции, то это хорошо. Это связано с тем, что сейчас люди переходят на здоровый образ жизни. Продвижение данной продукции происходит достаточно интенсивно. Если реализация алкогольной продукции запрещена на тех же маркетплейсах, то безалкогольное пиво и вино реализуются в совершенно свободном режиме», - заявил он.
Ранее член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович раскрыл НСН, что безалкогольное вино нельзя называть вином, хотя сам по себе напиток и неплохой.
Горячие новости
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
- Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
- Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
- Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
- Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
- Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне
- В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев
- В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей
- Радеву придется смягчить пророссийский курс для коалиции внутри Болгарии
- Представителя руководства брянского МЧС задержали за превышение полномочий