Спрос на безалкогольные вина в 2023-2025 годах демонстрировал значительную положительную динамику. В 2024 году продажи категории выросли на 76% год к году, а в 2025-м прибавили еще 44% относительно предыдущего периода, выяснила федеральная сеть винотек SimpleWine, входящая в Simple Group. Наиболее выразительный рост за этот период пришелся на безалкогольные игристые вина. Попович согласился с тем, что безалкогольное вино сейчас в тренде.

«Проценты роста безалкогольного вина не говорят ни о чем. Говорить надо о цифрах. Эта статистика говорит о том, что существует интерес к продукту, который называется ”безалкогольное вино”. Этот продукт ни коим образом не является вином. Он имеет отношение к вину лишь в том, что его производят из вина. Из вина могут и уксус сделать, и средство для протирки рук. Вот из вина сделали продукцию по типу кваса, лимонада, кумыса. Хороший тренд, напиток неплохой, людям нравится. Но к вину это не имеет никакого отношения. Согласно российским законам, игристое вино имеет отношение к винам, но его нельзя назвать просто вином. А вот безалкогольное вино…. Это за уши притянуто. Его просто сделали из вина, издеваясь на сырьем. Если кто-то в России захочет массово производить безалкогольное вино, то он столкнется с очень жесткими нормами 171 закона, которые контролируют производство спирта. Я ничего не имею против безалкогольного вино, это в тренде, это модно», — сказал собеседник НСН.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский сказал НСН, что за пять лет качество российского вина выросло и теперь соответствует международным стандартам, его дальнейшее развитие тормозит дефицит собственного виноградного сырья

