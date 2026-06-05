Лавров: Конфликт с Украиной превращается в «войну Трампа»
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не являются беспристрастным посредником в конфликте Украины и России, поддерживая при этом Киев, говорит о превращении боевых действий в «войну Трампа», сообщил RT Arabic министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дипломат удивился словам американского коллеги о том, что Рубио, выступая в Конгрессе, сказал, «что хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия». Лавров считает, что это «странно слышать от участника встречи в Анкоридже».
Глава МИД РФ указал, что после таких слов «война Байдена превратилась в войну Трампа».
МИД России заявил, что Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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