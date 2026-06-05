Путин прокомментировал прогнозы Запада по экономике РФ цитатой
Президент России Владимир Путин отреагировал на прогноз Запада о якобы скорых проблемах в российской экономике, сообщают «Известия».
Глава государства вспомнил знаменитое выражение американского писателя и юмориста Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню еще прежний президент Соединенных Штатов [Джо Байден] говорил, о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное», — указал российский лидер.
Он отметил, что давать оценку состоянию экономики необходимо на основе объективных показателей и статистических данных, а не политическими заявлениями.
Путин отметил, что экономика Европейского союза за последние три года выросла примерно на 3%, тогда как отечественная - на 10%. Москва досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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